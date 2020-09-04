Полиция раскрыла убийство работницы Рады в июле 2019

Полиция Киевской области раскрыла убийство работницы Верховной рады Украины Антонины Шпир в июле 2019 года. Подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом на брифинге заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, на месте преступления удалось собрать улики, а в лаборатории получили ДНК-профиль вероятного убийцы.

"В дальнейшем мы отработали все случаи ограбления в отношении женщин. И мы поняли, что есть человек, который совершал преступления в Киевской и Житомирской области… Последний факт был совершен в Фастовском районе, это дало возможность установить место возможного проживания убийцы. Им оказался гражданин, который неоднократно был судим… последний раз он отбывал наказание в 2011 году за грабеж", - заявил Небитов.

Он добавил, что преступник напал на женщину, ограбил ее, после чего затащил на поле и убил из-за того, что она сопротивлялась. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Напомним, в июле 2019 года в Киевской области нашли тело пропавшей без вести работницы гардероба Верховной рады.

В полиции заявили, что смерть наступила из-за удушения.