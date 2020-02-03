Полиция раскрыла подробности теракта в Лондоне

Фото: полиция (twitter.com/BTP)

Полиция считает, что инцидент связан с исламистами

Полицейские сообщили подробности нападения на юге Лондона, которое произошло 2 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Скотленд-Ярда.

Отмечается, что полиция нашла взрывное устройство, пристегнутое к телу подозреваемого в нападении на прохожих. Устройство оказалось фальшивым. В полиции полагают, что инцидент связан с исламистами.

"Инцидент был объявлен террористическим актом, и мы считаем, что он связан с исламизмом", - говорится в сообщении.

Полицейские застрелили подозреваемого. В больницу попали трое пострадавших. Состояние одного из пострадавших, мужчины, критичиское. Кроме того, у одной женщины есть неопасные для жизни травмы, а у другой - легкие травмы.

Правохранители продолжают расследование.

Ранее сообщалось, что в Лондоне несколько человек получили ножевые ранения в районе Стретем. Полиция ранее не комментировала инцидент.

Напомним, вечером 29 ноября 2019 года в Лондоне мужчина, вооруженный ножом, начал нападать на людей на мосту. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители и открыли стрельбу. Полицейские убили нападавшего, а происшедшее назвали терактом. На теле мужчины был обнаружен фальшивый пояс смертника. Полиция классифицировала нападение как теракт.