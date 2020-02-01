Полиция провела отработку 5 населенных пунктов на линии разграничения

Правоохранители 31 января провели профилактические мероприятия на территории пяти поселков на линии разграничения вблизи Мариуполя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

В ведомстве рассказали, что отработка была направлена на повышение безопасности жителей прифронтовых районов. В оперативно-профилактической отработке были задействованы более 100 правоохранителей. В частности, полицейские работали в населенных пунктах Виноградное, Пионерское, Приморское Левобережного района Мариуполя и Сопино, Бердянское Волновахского района.

"Полицейские изъяли у прохожего свертки с наркотическим средством - каннабисом, а также разыскали без вести пропавшего 54-летнего мужчин. Полиция фиксировала случаи управления транспортом в состоянии опьянения и без соответствующих документов… Выявлен факт подделки техпаспорта автомобиля", - говорится в сообщении.

Также правоохранители обнаружили три семьи, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и нуждающихся в помощи. Отныне они будут находиться под пристальным вниманием правоохранителей. Оперативное состояние на линии разграничения вблизи Мариуполя контролируемо, отмечается в пресс-релизе.

Напомним, в Мариуполе Донецкой области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в нападении на троих человек.