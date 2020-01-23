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Полиция провела обыски в букмекерской компании "Фаворит спорт"

Новости » Происшествия     23.01.2020 - 10:33
Полиция провела обыски в букмекерской компании "Фаворит спорт"
Фото: место обыска (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Обыски были проведены в офисном помещении и по месту проживания фигурантов

Правоохранители провели обыски в букмекерской компании "Фаворит спорт". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу киевской прокуратуры.

Отмечается, что после осмотра веб-сайтов "favbet_com" и "favorit.com.ua" было установлено, что с помощью последних предоставляется доступ к проведению азартных игр.

"В ходе проведения досудебного расследования установлено, что группа лиц, с целью получения сверхприбылей, под видом выпуска и реализации лотерей "Фаворит спорт", и создания соответствующего сайта в сети интернет, фактически проводила незаконную букмекерскую деятельность, что подпадает под нормы закона Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине", - говорится в сообщении.

Фото: место обыска (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Обыски были проведены в офисном помещении и по месту проживания фигурантов. Были изъяты черновые записи, компьютерная техника, а также платежные карточки, через которые осуществлялась легализация полученных средств.

"В настоящее время предпринимаются действия направленные на установление всех лиц, причастных к данному преступлению, а по результатам проведения соответствующих компьютерно-технических экспертиз будет решен вопрос о предъявлении подозрения по ст. 203-2 УК Украины", - добавили в пресс-службе.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что на выполнение решения Кабмина правоохранители до конца дня должны прекратить деятельность игорных заведений.

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