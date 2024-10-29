UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

На Прикарпатті біля гуртожитку сталася стрілянина в комендантську годину, є постраждалі

Фото: На Прикарпатті стався збройний конфлікт під час комендантської години (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

У Калуші між місцевими жителями спалахнув конфлікт, який завершився стріляниною. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства із застосуванням зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Так, вчора до поліції звернулися двоє потерпілих 23-річних мешканців Калуша, які розповіли, що поблизу одного з гуртожитків невідомі особи завдали їм тілесних ушкоджень і зробили кілька пострілів.

Інцидент стався під час комендантської години. На місці події правоохоронці вилучили речові докази, включно з металевими кульками та змивами речовини бурого кольору, які направлено на експертизу.

 
  Фото: поліція Івано-Франківської області
 
Завдяки оперативним діям, поліція швидко встановила осіб, причетних до нападу. Ними виявилися двоє місцевих мешканців 40 і 28 років, які раніше мали судимості за наркозлочини та майнові правопорушення.

У одного з фігурантів поліція вилучила пневматичний пістолет з металевими кульками.

Наразі слідчі дії тривають. Відомості про інцидент внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. За цією статтею зловмисникам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що служба безпеки викрила мешканця Калуського району Івано-Франківської області, який створив та адміністрував групу у Viber, у якій повідомляли про актуальні місця видачі повісток. Чоловік визнав свою вину і хоче угоду зі слідством.

Крім того, правоохоронці нейтралізували злочинне угруповання, яке намагалося тероризувати жителів західних областей України. Банда діяла під контролем відомого кримінального авторитета в Івано-Франківській області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Прикарпатье