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На Прикарпатті біля гуртожитку сталася стрілянина в комендантську годину, є постраждалі

Калуш, Вівторок 29 жовтня 2024 16:09
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На Прикарпатті біля гуртожитку сталася стрілянина в комендантську годину, є постраждалі Фото: На Прикарпатті стався збройний конфлікт під час комендантської години (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

У Калуші між місцевими жителями спалахнув конфлікт, який завершився стріляниною. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства із застосуванням зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Так, вчора до поліції звернулися двоє потерпілих 23-річних мешканців Калуша, які розповіли, що поблизу одного з гуртожитків невідомі особи завдали їм тілесних ушкоджень і зробили кілька пострілів.

Інцидент стався під час комендантської години. На місці події правоохоронці вилучили речові докази, включно з металевими кульками та змивами речовини бурого кольору, які направлено на експертизу.

Фото: поліція Івано-Франківської області
Завдяки оперативним діям, поліція швидко встановила осіб, причетних до нападу. Ними виявилися двоє місцевих мешканців 40 і 28 років, які раніше мали судимості за наркозлочини та майнові правопорушення.

У одного з фігурантів поліція вилучила пневматичний пістолет з металевими кульками.

Наразі слідчі дії тривають. Відомості про інцидент внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. За цією статтею зловмисникам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що служба безпеки викрила мешканця Калуського району Івано-Франківської області, який створив та адміністрував групу у Viber, у якій повідомляли про актуальні місця видачі повісток. Чоловік визнав свою вину і хоче угоду зі слідством.

Крім того, правоохоронці нейтралізували злочинне угруповання, яке намагалося тероризувати жителів західних областей України. Банда діяла під контролем відомого кримінального авторитета в Івано-Франківській області.

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