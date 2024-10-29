На Прикарпатті біля гуртожитку сталася стрілянина в комендантську годину, є постраждалі
У Калуші між місцевими жителями спалахнув конфлікт, який завершився стріляниною. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства із застосуванням зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.
Так, вчора до поліції звернулися двоє потерпілих 23-річних мешканців Калуша, які розповіли, що поблизу одного з гуртожитків невідомі особи завдали їм тілесних ушкоджень і зробили кілька пострілів.
Інцидент стався під час комендантської години. На місці події правоохоронці вилучили речові докази, включно з металевими кульками та змивами речовини бурого кольору, які направлено на експертизу.
У одного з фігурантів поліція вилучила пневматичний пістолет з металевими кульками.
Наразі слідчі дії тривають. Відомості про інцидент внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. За цією статтею зловмисникам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, що служба безпеки викрила мешканця Калуського району Івано-Франківської області, який створив та адміністрував групу у Viber, у якій повідомляли про актуальні місця видачі повісток. Чоловік визнав свою вину і хоче угоду зі слідством.
Крім того, правоохоронці нейтралізували злочинне угруповання, яке намагалося тероризувати жителів західних областей України. Банда діяла під контролем відомого кримінального авторитета в Івано-Франківській області.