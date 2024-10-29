На Прикарпатті біля гуртожитку сталася стрілянина в комендантську годину, є постраждалі

У Калуші між місцевими жителями спалахнув конфлікт, який завершився стріляниною. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства із застосуванням зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Так, вчора до поліції звернулися двоє потерпілих 23-річних мешканців Калуша, які розповіли, що поблизу одного з гуртожитків невідомі особи завдали їм тілесних ушкоджень і зробили кілька пострілів.

Інцидент стався під час комендантської години. На місці події правоохоронці вилучили речові докази, включно з металевими кульками та змивами речовини бурого кольору, які направлено на експертизу.

Фото: поліція Івано-Франківської області Завдяки оперативним діям, поліція швидко встановила осіб, причетних до нападу. Ними виявилися двоє місцевих мешканців 40 і 28 років, які раніше мали судимості за наркозлочини та майнові правопорушення.

У одного з фігурантів поліція вилучила пневматичний пістолет з металевими кульками.

Наразі слідчі дії тривають. Відомості про інцидент внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. За цією статтею зловмисникам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.