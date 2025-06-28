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Поліція показала перші кадри з місця удару по багатоповерхівці в Одесі

Фото: поліція показала відео з місця подій в Одесі (t.me/odesacityofficial)
Автор: Каріна Левицька

Уночі 28 червня Росія завдала удару по 21-поверховому житловому будинку в Одесі. Поліція оприлюднила перші кадри з місця трагедії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції Одеської області.

"Сьогодні вночі Росія вдарила по 21-поверховому житловому будинку. Ми негайно прибули на місце прильоту. На жаль, є загиблі та поранені", - пояснили правоохоронці.

 

За словами поліції, вони разом з усіма службами допомагали евакуйовувати мешканців будинку, а також надавали домедичну допомогу постраждалим, доки на місце прибували медики.

"Забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту - карет швидкої, рятувальників. Контролювали ситуацію та дбали про безпеку громадян у зоні ураження", - зазначили правоохоронці.

Поліція також висловила вдячність рятувальникам, медикам і "всім, хто цієї ночі стояв на варті життя".
 

Обстріл Одеси

Нагадаємо, що в ніч на 28 червня, росіяни дронами-камікадзе атакували Одесу

Відомо, що "Шахед" влучив у багатоповерхівку. Внаслідок ворожого удару загинули люди, а також кількох госпіталізували.

Детальніше про наслідки атаки РФ по Одесі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, зауважимо, що у Повітряних Силах розповіли про особливість нічної ворожої атаки на Україну.

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