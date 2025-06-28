Поліція показала перші кадри з місця удару по багатоповерхівці в Одесі

"Сьогодні вночі Росія вдарила по 21-поверховому житловому будинку. Ми негайно прибули на місце прильоту. На жаль, є загиблі та поранені", - пояснили правоохоронці.

За словами поліції, вони разом з усіма службами допомагали евакуйовувати мешканців будинку, а також надавали домедичну допомогу постраждалим, доки на місце прибували медики.

"Забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту - карет швидкої, рятувальників. Контролювали ситуацію та дбали про безпеку громадян у зоні ураження", - зазначили правоохоронці.

Поліція також висловила вдячність рятувальникам, медикам і "всім, хто цієї ночі стояв на варті життя".

