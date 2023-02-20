UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Поліція показала, як проходить знищення протитанкових гранат росіян у Київській області (відео)

Фото: поліція показала, як проходить знищення протитанкових гранат росіян у Київській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські фахівці продовжують проводити знищення небезпечних боєприпасів, які залишили російські окупанти у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

Так, Нєбитов показав процес знищення російської протитанкової гранати РПГ-22, яку виявили спільно з добровольчим підрозділом в лісосмузі Вишгородського району.

Спеціалісти провели контрольоване знешкодження гранати.

Українців просять одразу повідомляти на спецлінію "102" у разі виявлення підозрілих предметів.

Нагадаємо, 17 лютого у селі Олександрівка Херсонського району чоловік підірвався на ворожій міні.

Раніше у Бериславському районі на міні підірвався автомобіль з двома чоловіками, вони загинули.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьполиция