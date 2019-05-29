Полиция подтвердила гибель горняков на шахте "Лесная" и открыла дело

Львовские правоохранители подтверждают гибель двух горняков во время обвала на шахте "Лесная", а также завели уголовное дело. Об этом говорится в сообщении полиции Львовской области.

Сообщается, что около 04:00 в полицию поступило сообщение о том, что на шахте "Лесная" в Сокольском районе произошел обвал породы, в результате чего под завалом оказались двое горняков. В ходе спасательной операции на поверхность подняли тела без признаков жизни.

"Личности погибших установлены - ими оказались двое жителей Сокольского района 1971 по 1997 годов рождения. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства трагедии, проводится досудебное расследование.

Напомним, в марте в Сокальском районе произошел обвал на шахте "Надежда", в результате инцидента погиб горняк из Червонограда.

До этого в декабре 2018 года сообщалось об обвале с летальным исходом на шахте в Торецке Донецкой области.