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Полиция подтвердила гибель горняков на шахте "Лесная" и открыла дело

Новости » Происшествия    29.05.2019 - 11:33
Полиция подтвердила гибель горняков на шахте "Лесная" и открыла дело
Фото: шахта "Лесная" (wikimapia.org)

Инцидент на шахте квалифицировали как нарушение правил безопасности

Львовские правоохранители подтверждают гибель двух горняков во время обвала на шахте "Лесная", а также завели уголовное дело. Об этом говорится в сообщении полиции Львовской области.

Сообщается, что около 04:00 в полицию поступило сообщение о том, что на шахте "Лесная" в Сокольском районе произошел обвал породы, в результате чего под завалом оказались двое горняков. В ходе спасательной операции на поверхность подняли тела без признаков жизни.

"Личности погибших установлены - ими оказались двое жителей Сокольского района 1971 по 1997 годов рождения. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства трагедии, проводится досудебное расследование.

Напомним, в марте в Сокальском районе произошел обвал на шахте "Надежда", в результате инцидента погиб горняк из Червонограда.

До этого в декабре 2018 года сообщалось об обвале с летальным исходом на шахте в Торецке Донецкой области.

 

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