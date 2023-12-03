Поліція не підтвердила факт побиття Дубінського у СІЗО

Зазначається, що до поліції Києва надійшло повідомлення від адвоката про те, що протягом двох діб нардепу, раніше затриманому СБУ за підозрою у державній зраді, під час перебування у слідчому ізоляторі наносили тілесні ушкодження.

Для з'ясування обставин слідчо-оперативна група поліції Києва прибула до СІЗО.

"За результатами перевірки, судово-медичного дослідження інформація, викладена у повідомленні, не підтвердилась", - йдеться у повідомленні.

Що цьому передувало

Нагадаємо, вчора, 2 грудня, адвокати нардепа Олександра Дубінського заявили, що парламентаря нібито побили у Київському СІЗО, де він перебуває. За словами самого Дубінського, невідомі нібито напали на нього, після чого викликана "швидка", яка констатувала численні гематоми та підозру на перелом ребра.

Адвокати подали заяву до поліції. За даними джерел РБК-Україна в правоохоронних органах, до поліції надійшла відповідна заява.

Справи проти Дубінського

У серпні 2023 року СБУ та ДБР проводили обшуки у нардепа Олександра Дубінського. Пізніше народному депутату повідомили про підозру в службовому підробленні. За версією слідства, він виїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування.

На початку листопада правоохоронці прийшли з обшуками до Дубінського у рамках іншої справи. З'ясувалося, що нардеп організував схему для виїзду за кордон родича його дружини. Той мав перегнати елітне авто Дубінського з Молдови до Відня.

Пізніше Служба безпеки України повідомила про підозру Дубінському ще й у державній зраді. За інформацією правоохоронців, нардеп міг входити до складу злочинної організації, яку сформувало російське Головне розвідувальне управління.

Суд у Києві 14 листопада обрав Дубінському новий запобіжний захід, а саме - утримання під вартою на 60 діб без альтернативи застави.