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Полиция открыла производство из-за массового отравления детей в спортивном лагере на Прикарпатье

Автор: РБК-Украина

Правоохранители начали уголовное производство и устанавливают причины и обстоятельства госпитализации 17 человек. В больнице находятся один взрослый и 16 детей в возрасте 7-13 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Состояние больных средней тяжести, они доставлены в больницы Яремча и Надворной.

Следователи начали уголовное производство и проводят досудебное расследование по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, повлекших тяжелые последствия. За это нарушение можно получить от пяти до восьми лет тюрьмы.

Напомним, сегодня стало известно о массовом отравлении в детском спортивном лагере в Яблунице Ивано-Франковской области.

В комплексе "Тайны Карпат" в ходе проверки нашли 62 нарушения.

В частности, отель "тайны Карпат" не входит в областную сеть учреждений отдыха и оздоровления детей. Кроме того, при заезде от детей не требовали медицинские справки.

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уголовное производствоотравление