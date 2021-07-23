Полиция открыла производство из-за массового отравления детей в спортивном лагере на Прикарпатье
Правоохранители начали уголовное производство и устанавливают причины и обстоятельства госпитализации 17 человек. В больнице находятся один взрослый и 16 детей в возрасте 7-13 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.
Состояние больных средней тяжести, они доставлены в больницы Яремча и Надворной.
Следователи начали уголовное производство и проводят досудебное расследование по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины.
Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, повлекших тяжелые последствия. За это нарушение можно получить от пяти до восьми лет тюрьмы.
Напомним, сегодня стало известно о массовом отравлении в детском спортивном лагере в Яблунице Ивано-Франковской области.
В комплексе "Тайны Карпат" в ходе проверки нашли 62 нарушения.
В частности, отель "тайны Карпат" не входит в областную сеть учреждений отдыха и оздоровления детей. Кроме того, при заезде от детей не требовали медицинские справки.