Полиция открыла производство из-за массового отравления во Львове

Правоохранители открыли уголовное производство по факту массового отравления во Львове, которое произошло 25 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, вчера они получили сообщение о том, что в одну из больниц с признаками пищевого отравления обратились 11 человек. Из них девятеро были госпитализированы с острой кишечной инфекцией.

Отмечается, что по данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение санитарных требований и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

"Все пациенты больницы 23 ноября праздновали свадьбу в одном из львовских ресторанов. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, досудебное расследование продолжается", - добавили в полиции.

Кроме того, виновнику грозит наказание в виде штрафа до 100 необлагаемых минимумов или арест сроком до 6 места, или ограничение свободы до 3 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове в больницу с признаками отравления обратились 11 человек, которые в прошлую субботу принимали пищу в местном ресторане "Менестрел". Чем именно отравились пострадавшие не известно.

Также РБК-Украина писало, что в Ровенской области госпитализировали учеников местной общеобразовательной школы. Школьников доставили в больницу с острым отравлением в состоянии средней тяжести. Сейчас здоровью детей ничего не угрожает, они остаются в медучреждении.