Полиция открыла производство из-за ДТП со скорой в Харькове

Полиция открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием скорой в Харькове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Как сообщили в полиции, по факту инцидента было открыто уголовное производство по части 1 статьи 286, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами.

Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами.

Напомним, что вечером 4 октября в Харькове произошло столкновение легкового автомобиля и кареты скорой помощи. Автомобиль Nissan не пропустил на перекрестке скорую, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками. В результате ДТП пострадали водитель, фельдшер и санитарка скорой.

Также РБК-Украина писало, что в Камянец-Подольском произошло столкновения грузовика и скорой. В результате столкновения пострадали три человека: водитель, фельдшер и врач скорой. Водителя грузовика, гражданина Болгарии, задержали правоохранители.