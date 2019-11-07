Полиция открыла два производства из-за драки фанатов во Львове

Во Львове полиция открыла два уголовных производства по факту драки футбольных фанатов вечером 6 ноября, во время которой пострадали правоохранители. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как сообщается, по факту драки были открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 296 и ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Нарушителям инкриминируют хулиганство и насилие в отношении полицейских.

"Санкции статей предусматривают наказание - лишение свободы на срок до пяти лет", - добавили в полиции.

Напомним, вечером 6 ноября во Львове произошла массовая драка футбольных фанатов, в результате чего пострадали 2 правоохранителей. Участие в драке принимали около 100 фанатов из Германии, Франции и Украины. Полиция задержала 12 нарушителей, из них четверо жителей Львова, остальные - иностранцы.

Также РБК-Украина писало, что в Одессе произошла драка между иностранцами и местными жителями. В результате инцидента два человека погибли, еще трое были травмированы. Правоохранители задержали нарушителей, их действия были квалифицированы как умышленное убийство.