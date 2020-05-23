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Полиция открыла дело из-за смерти нардепа Давыденко

Новости » Происшествия     23.05.2020 - 21:05
Полиция открыла дело из-за смерти нардепа Давыденко
Фото: Валерий Давыденко (davydenko.com.ua)

Правоохранители квалифицировали дело как умышленное убийство

Полиция открыла дело из-за смерти народного депутата Валерия Давыденко. Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Полиция квалифицировала дело как умышленное убийство.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты и представители других профильных служб. Также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 23 мая в собственном офисе с огнестрельным ранением головы был мертвым нардеп Валерий Давыденко.

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Автор: Валерия Мрачковская

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