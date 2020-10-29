Полиция открыла дело из-за смертельного ДТП с участием автобуса в Киеве

Полиция открыла уголовное дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Киеве. Водителя автобуса задержали.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Дело открыто по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

"Водителя автобуса 1957 года рождения следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Патрульные полицейские провели тестирование правонарушителя на драгере. Результат показал отсутствие у водителя признаков алкогольного опьянения", - сообщили в полиции.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ДТП произошло около 19 часов 28 октября. Автобус вблизи станции метро Выдубичи врезался в МАФ. В результате аварии погиб мужчина 1977 года рождения. Еще двое женщин 1965 и 1979 годов рождения были госпитализированы с различными травмами.

Также сообщалось, что днями в Ровно произошло масштабное ДТП с участием автобуса. В результате аварии один человек погиб.