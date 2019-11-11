Полиция открыла дело и рассказала детали ДТП на Осокорках

Водитель автомобиля Lexus, который устроил смертельное ДТП на Осокорках в Киеве, на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что около полуночи поступило сообщение о том, что возле станции метро "Осокорки" на проспекте Николая Бажана автомобиль сбил пешеходов. Полицейские установили, что в результате столкновения двух авто Lexus выехал за пределы проезжей части, где на тротуаре сбил двух прохожих.

"В результате ДТП 20-летняя киевлянка от полученных травм погибла на месте, а 23-летнего местного жителя с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 21-летний водитель Lexus находился в состоянии алкогольного опьянения, его задержали. По факту ДТП начато уголовное производство, на данный момент инцидент квалифицируется как нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве Lexus протаранил такси, вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов.

Кроме того, накануне в Бородянском районе Киевской области в столкновении двух легковых автомобилей погибли 4 человека. Еще четырех госпитализировали в больницу.