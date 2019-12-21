Полиция открыла дело из-за пожара в Киеве

Иллюстративное фото (facebook.com MNS.GOV.UA)

Правоохранители расследуют нарушения пожарной безопасности

Правоохранители открыли уголовное производство по факту пожара в одной из квартир многоэтажки на Подоле в Киеве, жертвами которого стали 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как сообщается, причиной пожара в квартире могло стать возгорание мягкой мебели от окурка сигареты. Также правоохранители установили, что владелец квартиры, в которой произошел пожар, вместе с сожительницей злоупотребляли алкоголем.

Отмечается, что по факту пожара было открыто уголовное производство относительно совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины, а именно нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Напомним, ночью 20 декабря в Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке на Подоле. Из дома эвакуировали 15 человек, в том числе, трех детей. Также из огня спасли 4 человека, из них один ребенок, которого направили в Охматдит для обследования. В результате пожара погиб владелец квартиры, где возник пожар, и его сожительница.

Также РБК-Украина писало, что утром 20 декабря в Одессе произошел пожар в студенческом общежитии на улице Довженко. Предварительно установлено, что возгорание в одной из комнат случилось из-за неисправности мобильного телефона Никто не пострадал.