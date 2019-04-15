Полиция открыла дело о массовом отравлении детей в Черкассах

Полиция открыла уголовное дело по факту массового отравления 75 детей в Черкассах. Об этом заявил пресс-секретарь полиции Черкасс Дмитрий Грищенко, сообщает "Громадське".

По версии правоохранителей, виновниками инцидента могут быть старшеклассники этой школы.

"Это все будут выяснять в рамках следствия. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 196 (хулиганство)", - отметил представитель полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что причиной отравления 75 детей в Черкассах стало распыление в школе сразу 4 баллончиков со слезоточивым газом. Сообщалось, что иинцидент произошел в гардеробе, в котором было полно учеников.

Как писало РБК-Украина ранее, в Черкассах 75 учеников школы №1 отравились неизвестным веществом. Так, 37 детей получили медицинскую помощь амбулаторно, а 38 учеников были госпитализированы в Черкасскую областную детскую больницу. По данным Минздрава, состояние 23 госпитализированных детей медики оценивают как легкое, остальные 15 учеников находятся в состоянии средней тяжести.

Добавим, в мае 2018 года на территории общеобразовательной школы № 8 города Черкассы во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание 15 учащихся школы (2-9 классы). Сообщалось, что к врачам обратились 94 школьников, из них 53 были госпитализированы. Также госпитализировали троих учителей школы и уборщицу.