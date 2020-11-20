Полиция открыла дело по факту массового отравления детей в Харьковской области

В Харьковской области произошло массовое отравление детей в Дергачевском лицее. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Дело квалифицировали как нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлениям. После информации о плохом самочувствии у детей работники санитарно-эпидемиологической станции отобрали с территории лицея образцы еды, сделали смывы и провели дезинфекцию столовой.

"Информацию по факту происшествия следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате отравления пострадали 39 детей. Пострадавшим предварительно поставлен диагноз - пищевая токсикоинфекция, острый гастроэнтероколит.

Ранее в Одесской области в результате отравления шаурмой в инфекционную больницу доставили 41 человека, среди которых десять детей. У пострадавших обнаружили острую кишечную инфекцию.