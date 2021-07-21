Полиция открыла дело из-за драки в метро Киева

Сегодня в киевском метро произошла драка между группами молодых людей. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по данному факту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева .

Изначально сообщалось, что инцидент произошел на станции "Театральная", однако теперь выяснилось, что подрались на платформе станции "Крещатик".

"Предварительно, на станции метро "Крещатик" между двумя группами ребят возник конфликт, который перерос в драку с применением слезоточивого газа. Сейчас правоохранители устанавливают всех участников и выясняют обстоятельства происшествия", - сказали в полиции.

Полицейские возбудили дело по факту хулиганства (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на срок до 4 лет.