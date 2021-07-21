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Полиция открыла дело из-за драки в метро Киева

Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня в киевском метро произошла драка между группами молодых людей. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по данному факту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Изначально сообщалось, что инцидент произошел на станции "Театральная", однако теперь выяснилось, что подрались на платформе станции "Крещатик".

"Предварительно, на станции метро "Крещатик" между двумя группами ребят возник конфликт, который перерос в драку с применением слезоточивого газа. Сейчас правоохранители устанавливают всех участников и выясняют обстоятельства происшествия", - сказали в полиции.

Полицейские возбудили дело по факту хулиганства (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на срок до 4 лет.

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