Полиция объявила в розыск нападавшего на чиновницу горсовета Херсона

Херсонская полиция обнародовала видео побега нападающего на Екатерину Гандзюк

Полиция объявила в розыск нападавшего на чиновницу городского совета Херсона Екатерину Гандзюк, которую облили кислотой 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Facebook.

Также полицией обнародовано видео побега нападающего. Полиция просит всех, кто может знать место нахождения злоумышленника, сообщить информацию правоохранителям. Конфиденциальность гарантируется.

"Полицейские обращаются ко всем гражданам, которые утром в Херсоне примерно в 8:30 могли видеть мужчину в микрорайоне Таврическом по улице 49 Гвардейской Дивизии", - отметили в Нацполиции.

Отмечается, что нападавший был одет в темную футболку, темную кепку, коричневые шорты и темную обувь. Данные о злоумышленнике необходимо сообщить по номеру 102.

Напомним, 31 июля 2018 года, в Херсоне утром неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк. Инцидент произошел на улице 49 Гвардейской дивизии.

Пока Катерина Гандзюк находится в реанимации. У нее вследствие ожогов кислотой травмированы туловище, рука и левый глаз.