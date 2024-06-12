Поліція Німеччини підтвердила загибель 9-річної українки, яку шукали понад тиждень

Передісторія

Нагадаємо, 3 червня у місті Дебельн у Саксонії зникла дев'ятирічна українська дівчинка Валерія. Зранку вона вийшла на навчання до школи, але на заняттях вона не з'явилася і не повернулася додому.

Вісім днів тривали пошуки дитини. До операції долучили понад 300 правоохоронців, кінологів, водолазів та гелікоптер.

11 червня під час пошуків зниклої дівчинки поліція виявила тіло. Його знайшли у лісі приблизно за чотири кілометри від будинку сім'ї.

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