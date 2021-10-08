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Полиция назвала версии смерти Полякова, не исключают и отравление

Автор: Илона Свиридова

В деле о смерти нардепа Антона Полякова рассматриваются несколько версий. В том числе и отравление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника полиции Киева Ивана Выговского.

"Выдвинуто несколько версий. Это хроническое заболевание у Полякова, которое могло привести к смерти, а также отравление неизвестным веществом как самостоятельно, так и неизвестным лицом. На данный момент у нас уже есть предварительное врачебное свидетельство о смерти после вскрытия, согласно которому причиной смерти Полякова является острая коронарная недостаточность, острая хроническая ишемическая болезнь сердца", - отметил он.

Он также добавил, что назначены судмедэкспертиза и токсикологическая экспертиза. Выговский добавил, что следствие склоняется к тому, что это была естественная смерть.

Напомним, утром сообщалось, что полиция обнаружила Полякова мертвым в Днепровском районе Киева.

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