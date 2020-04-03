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Полиция нашла жителя Миргорода, который отказался сдавать тест на COVID-19

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 17:39
Полиция нашла жителя Миргорода, который отказался сдавать тест на COVID-19
Иллюстративное фото (npu.gov.ua)

Мужчина находится в своем селе, анализы у него взяли

Правоохранительные органы разыскали жителя Миргородского района, который отказался от тестирования на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской областной государственной администрации Олега Синегубова.

По его словам, местонахождение мужчины, который скрывался из-за отказа от ПЦР-теста, уже известно.

"Полиция и медики установили местонахождение мужчины из Миргородского района, который отказывался от ПЦР-тестирования. Он уже в своем селе. Анализы взяли", - сообщил Синєгубов.

Напомним, сегодня глава Полтавской области заявил, что мужчина с признаками вирусного заболевания отказался от сдачи анализов на коронавирус и прячется.

По состоянию на утро 3 апреля в Полтавской области зафиксировано 5 случаев заражения COVID-19. Всего в регионе на самоизоляции под наблюдением врачей находится 2024 человека, которые вернулись из-за границы.

Как сообщало РБК-Украина, в Полтавской области за нарушение самоизоляции выписали 8 административных протоколов. Всего по Украине полиция выписала более 150 протоколов за нарушение самоизоляции.

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