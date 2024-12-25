Поліція нагадала водіям важливе правило, що допоможе уникнути ДТП і штрафу

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Про який саме пункт правил дорожнього руху йдеться

Правоохоронці нагадали українцям про пункт 13.1 правил дорожнього руху (ПДР), згідно з яким водії повинні дотримуватися безпечної дистанції та безпечного інтервалу - залежно від:

швидкості руху

дорожньої обстановки

особливостей вантажу, що перевозиться

стану транспортного засобу (ТЗ)

При цьому безпечна дистанція - це відстань до транспортного засобу, який рухається попереду тією ж смугою (яка у разі його раптового гальмування або зупинки дасть можливість водієві ТЗ, що рухається позаду, запобігти зіткненню без здійснення будь-якого маневру).

Тим часом безпечний інтервал - це відстань між боковими частинами транспортних засобів, які рухаються, або між ними та іншими об'єктами (за якої гарантована безпека дорожнього руху).

"Керуйте відповідально та безпечних вам доріг", - підсумували у поліції.

Допис Патрульної поліції Києва (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Як можуть покарати водія за пошкодження чужого авто у ДТП

Згідно зі статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), громадян можуть покарати за порушення ПДР, яке спричинило пошкодження:

транспортних засобів

вантажу

автомобільних доріг

вулиць

залізничних переїздів

дорожніх споруд

іншого майна

Отже, якщо учасник дорожнього руху порушив правила дорожнього руху (наприклад не дотримався безпечної дистанції) та здійснив зіткнення з іншим автомобілем (спричинив ДТП у результаті якого чужа машина отримала механічні пошкодження), його можуть покарати:

або накладенням штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень)

або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року

Водночас водій, цивільно-правова відповідальність якого застрахована, може бути звільнений від адміністративної відповідальності за порушення ПДР, яке спричинило пошкодження транспортних засобів.

Але лише за умови, що учасники дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) скористалися правом спільно скласти повідомлення про цю пригоду - відповідно до закону "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".