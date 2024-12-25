ua en ru
Ср, 25 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Поліція нагадала водіям важливе правило, що допоможе уникнути ДТП і штрафу

Середа 25 грудня 2024 14:08
UA EN RU
Поліція нагадала водіям важливе правило, що допоможе уникнути ДТП і штрафу Дотримання ПДР допоможе уникнути ДТП на дорозі (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Патрульній поліції Києва нагадали водіям про важливе правило дорожнього руху, яке може вберегти здоров'я та гаманець.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.

Зміст

Про який саме пункт правил дорожнього руху йдеться

Правоохоронці нагадали українцям про пункт 13.1 правил дорожнього руху (ПДР), згідно з яким водії повинні дотримуватися безпечної дистанції та безпечного інтервалу - залежно від:

  • швидкості руху
  • дорожньої обстановки
  • особливостей вантажу, що перевозиться
  • стану транспортного засобу (ТЗ)

При цьому безпечна дистанція - це відстань до транспортного засобу, який рухається попереду тією ж смугою (яка у разі його раптового гальмування або зупинки дасть можливість водієві ТЗ, що рухається позаду, запобігти зіткненню без здійснення будь-якого маневру).

Тим часом безпечний інтервал - це відстань між боковими частинами транспортних засобів, які рухаються, або між ними та іншими об'єктами (за якої гарантована безпека дорожнього руху).

"Керуйте відповідально та безпечних вам доріг", - підсумували у поліції.

Поліція нагадала водіям важливе правило, що допоможе уникнути ДТП і штрафуПоліція нагадала водіям важливе правило, що допоможе уникнути ДТП і штрафу

Допис Патрульної поліції Києва (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Як можуть покарати водія за пошкодження чужого авто у ДТП

Згідно зі статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), громадян можуть покарати за порушення ПДР, яке спричинило пошкодження:

  • транспортних засобів
  • вантажу
  • автомобільних доріг
  • вулиць
  • залізничних переїздів
  • дорожніх споруд
  • іншого майна

Отже, якщо учасник дорожнього руху порушив правила дорожнього руху (наприклад не дотримався безпечної дистанції) та здійснив зіткнення з іншим автомобілем (спричинив ДТП у результаті якого чужа машина отримала механічні пошкодження), його можуть покарати:

  • або накладенням штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень)
  • або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року

Водночас водій, цивільно-правова відповідальність якого застрахована, може бути звільнений від адміністративної відповідальності за порушення ПДР, яке спричинило пошкодження транспортних засобів.

Але лише за умови, що учасники дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) скористалися правом спільно скласти повідомлення про цю пригоду - відповідно до закону "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

Нагадаємо, раніше ми розповідали про топ-5 інновацій автострахування останніх років.

Читайте також, коли страховики можуть відмовити у виплатах за автоцивілкою та що з цим робити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національна поліція Автомобільний рух Поради водіям Штрафи
NEWS
Під ударом енергетика, пошкоджені ТЕС: що відомо про наслідки атаки РФ на Різдво
Під ударом енергетика, пошкоджені ТЕС: що відомо про наслідки атаки РФ на Різдво
DAILY
Глава УГКЦ Святослав: Ватикан не є посередником між Україною та Росією, про це ніхто не просив
Мілан Лєліч, Роман Кот Глава УГКЦ Святослав: Ватикан не є посередником між Україною та Росією, про це ніхто не просив