Полиция начала расследование из-за избиения полицейским пассажира метро в Киеве

В ходе расследования относительно избиения полицейским пассажира метро в Киеве полиция изъяла и изучила полное видео с камер наблюдения

Полиция Киева начала расследование в отношении полицейского, который избил пассажира на станции метро "Контрактовая площадь" в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Как сообщается в социальных сетях было распространено видео об инциденте между полицейским и пассажиром метрополитена на платформе столичной подземки.

"Руководством ГУНП в городе Киеве подписан приказ о проведении служебного расследования по этому факту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция изъяла и изучила полное видео с камер наблюдения для выяснения обстоятельств событий.

Так, в случае пидвердження факта избиения полицейским пассажира метро, материалы будут направлены в прокуратуру.

Напомним, ранее сообщалось, что по факту избиения полицейским пассажира метро в Киеве прокуратура начала расследование.

Инцидент в киевском метро произошел 8 июля, однако стало известно о нем 10 июля после опубликованного в сети видео.