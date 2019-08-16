Полиция могла знать о подготовке убийства "Сармата", - ГБР

Государственное бюро расследований сообщает, что полиция могла знать о подготовке убийства ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"). Об этом написала первый заместитель председателя ГБР Ольга Варченко в своем Facebook.

Она отметила, что по факту бездействия полицейских было открыто уголовное дело.

"Сегодня открыли уголовное производство по факту возможно неправомерных действий полицейских, которые, вероятно, знали о подготовке убийства Виталия Олешко (позывной "Сармат")... однако скрыли этот факт и не предупредили его", - сообщила Варченко.

Замглавы ГБР отметила, что производство зарегистрировано по факту сокрытия особо тяжкого преступления и злоупотребления служебным положением - ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 396 УК Украины (сокрытие преступления).

"Во время досудебного расследования следователям необходимо выяснить, действительно ли сотрудники Национальной полиции знали о подготовке убийства активиста. Об этом могут свидетельствовать записи телефонных разговоров подозреваемых в убийстве, которые были в распоряжении правоохранителей. Однако они не приняли предусмотренные законодательством меры, чтобы предупредить это преступление", - говорится в сообщении.

Напомним, десяти подозреваемым в организации и убийстве ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат") суд продлил меру пресечения в виде ареста на 60 суток. При этом подозреваемого Евгения Бродского отправили под домашний арест.

Как писало РБК-Украина ранее, обвинительный акт в отношении вероятных исполнителей и организаторов убийства Олешко (позывной "Сармат") 28 июля направили в суд.

Отметим, недавно двух нардепов повторно вызвали на допрос по делу об убийстве Олешко. Депутатов ВР Александра Пономарева и Сергея Валентирова вызвали на допрос в рамках расследования относительно заказчиков убийства "Сармата".

31 июля 2018 года в Бердянске неизвестный выстрелил в Олешко, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался. Михаила Сигиду задержали в Бердянске 14 сентября 2018 года. Его подозревают в организации убийства Олешко. А 16 декабря задержали Евгения Бродского, которого подозревают в том, что он заказал убийство "Сармата".