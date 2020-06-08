Полиция Миннеаполиса будет расформирована после убийства Джорджа Флойда

Полиция Миннеаполиса в США будет расформирована после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер в результате действий полицейского при задержании.

Об этом сообщает AFP news agency.

Местные власти обещают, что в городе будет установлена новая модель общественной безопасности.

"Мы взяли на себя обязательство ликвидировать полицейскую деятельность в том виде, в котором мы ее знаем в городе Миннеаполис, и восстановить вместе с нашим сообществом новую модель общественной безопасности", - говорится в сообщении местных чиновников.

Напомним, что 25 мая умер афроамериканец Джордж Флойд в Миннеаполисе, которого задержала полиция. Во время ареста полицейский прижал коленом шею мужчины и удерживал, хотя Флойд говорил, что задыхается. Это событие спровоцировало волну протестов в США.

Акции протеста в Америке переросли в массовые беспорядки.

Также сообщалось, что в Миннеаполисе решили запретить использование удушающих приемов правоохранителями при задержании граждан.