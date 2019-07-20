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Полиция квалифицировала обстрел Красногоровки как теракт

Новости » Происшествия    20.07.2019 - 14:18
Полиция квалифицировала обстрел Красногоровки как теракт
Фото: боевики на Донбассе (twitter.com/dubovoyslavyans)

В результате обстрела погиб гражданский

Полиция начала уголовное производство из-за обстрела населенного пункта Красногоровка в Донецкой области, в результате которого погиб гражданский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как сообщили правоохранители, по факту смерти жителя Красногоровки в результате обстрела, который произошел в пятницу, 19 июля, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины, а именно - террористический акт.

Напомним, ранее сообщалось, что 19 июля российско-оккупационные войска из гранатомета СПГ-9 обстреляли населенный пункт Красногоровка. Обстрел велся с направления оккупированной Старомихайловки. В результате разрыва гранаты погиб 60-летний житель, который находился на огороде.

 

РБК-Украина писало, что вечером 11 июля боевики из артиллерии обстреляли жилой район населенного пункта Чермалык. В результате обстрела пострадал гражданский. Один из снарядов упал прямо во двор частного дома. Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии.

Кроме того, российские наемники обстреливали Чермалык и в июне. Тогда в результате обстрела пострадала 66-летняя местная жительница. Женщина получила осколочное ранение ключицы и была доставлена в больницу Мариуполя.

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Новости Украины боевикиобстрелКрасногоровкаДонбассТеракт
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