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Вывезли в лес и угрожали пистолетом. В Киеве двое мужчин напали на иностранца

Автор: РБК-Украина

Киевские оперативники задержали двух злоумышленников, которые недавно обокрали иностранца. Во время проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личности нападавших и провели обыск по их месту жительства.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По словам начальника столичной полиции Андрея Крищенко, двое жителей Киевской области заманили иностранца в свой автомобиль, после чего вывезли его в лес и обокрали, угрожая ему пистолетом. Пострадавший сразу обратился за помощью в дежурную часть полиции.

"Мы выяснили, что мужчина отдыхал в ресторане, где познакомился с двумя посетителями. После совместного отдыха новые знакомые предложили иностранцу подвезти в отель, но вместо этого вывезли его за пределы города в лес, где под угрозой пистолета забрали дорогие часы, мобильный телефон и кошелек с банковскими картами",- рассказал Крищенко.

Благодаря камерам видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска идентифицировали личности злоумышленников и провели дальнейший обыск по их месту жительства. Похищенные вещи и оружие были отправлены на экспертизу.

Стоит заметить, что согласно ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, двум злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что 9 июня, в Одессе несовершеннолетняя девушка проникла в чужой дом и напала на пенсионерку.

Также РБК-Украина рассказывало о том, что в Китае вооруженный ножом мужчина напал на прохожих.

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