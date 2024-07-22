Поліція Києва визначає осіб, з вини яких молодик упав з атракціону в Дніпро та загинув

Що передувало

Нагадаємо, вчора на атракціоні в Києві обірвався трос, на якому охочі могли пролетіти над Дніпром на Труханів острів.

Згодом стало відомо про те, що в результаті обриву троса загинув хлопець 2004 року народження.

Пізніше у столичній прокуратурі повідомили, що за фактом вчорашньої загибелі людини на атракціоні розпочато розслідування. Відомство намагалось припинити роботу даного атракціону ще у 2021 році.

Вже сьогодні при відновленні пошукових робіт рятувальники та правоохоронці виявили тіло молодика у 30 метрах від берега на глибині 9-ти метрів.

Своєю чергою столична прокуратура закликала свідків та громадян поділитись відповідними доказами. Відомство зауважило, що займається активним збором матеріалів щодо трагедії на канатному атракціоні.

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