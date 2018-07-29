Полиция Киева расследует убийство девушки на Оболони

Правоохранители просят свидетелей предоставить любую информацию

Полиция Киева расследует убийство девушки, которое произошло в Оболонском районе 27 июля. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Правоохранители просят свидетелей предоставить любую информацию о молодой девушке, которая вечером 27 июля находилась в районе лесополосы на улице Вышгородская, поворот на Большую Кольцевую в направлении Пуща-Водицы, или других лиц, которые находились в этом районе.

"Девушка была одета в спортивную одежду: темные бриджи, майку и кроссовки светлого цвета. Обращаться по телефонам: 102, 418-30-22 или (067) 976-39-20", - сообщают в полиции.

Напомним, 27 июля в Оболонском районе Киева обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти. Об исчезновении 16-летней жительницы Закарпатской области сообщила ее сестра.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. В настоящее время принимаются меры, чтобы установить причастных к тяжкому преступлению.