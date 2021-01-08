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Полиция Капитолия США опровергла гибель своего сотрудника

Автор: Инна Собора

Полиция Капитолия США опровергла информацию о смерти офицера, пострадавшего в результате беспорядков 6 января. Однако ранения получили несолько сотрудников.

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Об этом сообщает Reuters.

В полиции Капитолия не подтверждают информацию, которая появилась ранее в СМИ.

"Сообщения СМИ относительно смерти сотрудника полиции Капитолия неверны. Хотя несколько сотрудников были ранены и госпитализированы вчера, ни один сотрудник полиции Капитолия не умер", - заявили в ведомстве.

РБК-Украина писало, что в ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.

Вскоре сообщалось, что офицер полиции Капитолия США умер в результате протестов в Вашингтоне. Число жертв возросло до пяти.

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