ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Полиция Капитолия США опровергла гибель своего сотрудника

Пятница 08 января 2021 05:25
Полиция Капитолия США опровергла гибель своего сотрудника
Автор: Инна Собора

Полиция Капитолия США опровергла информацию о смерти офицера, пострадавшего в результате беспорядков 6 января. Однако ранения получили несолько сотрудников.

Об этом сообщает Reuters.

В полиции Капитолия не подтверждают информацию, которая появилась ранее в СМИ.

"Сообщения СМИ относительно смерти сотрудника полиции Капитолия неверны. Хотя несколько сотрудников были ранены и госпитализированы вчера, ни один сотрудник полиции Капитолия не умер", - заявили в ведомстве.

РБК-Украина писало, что в ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.

Вскоре сообщалось, что офицер полиции Капитолия США умер в результате протестов в Вашингтоне. Число жертв возросло до пяти.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Соединенные Штаты Америкикапитолий

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь