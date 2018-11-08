Полиция Калифорнии заявила о гибели стрелка в ресторане под Лос-Анджелесом

Фото: полиция на месте стрельбы в Таузенд-Оксе (twitter.com/studentspills)

В ходе перестрелки ранение получил заместитель местного шерифа

Полиция Калифорнии заявляет о гибели мужчины, который устроил стрельбу в ресторане в Таузенд-Оксе в 40 милях от Лос-Анджелеса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

По словам шерифа округа Вентура Эрика Бушоу, нападавший погиб в помещении ресторана. Он также добавил, что в ходе нейтрализации стрелка ранение получил заместитель шерифа, пострадавшего доставили в больницу.

Напомним, по последним данным, в результате стрельбы в Таузенд-Оксе были ранены 11 человек. Неизвестный открыл стрельбу поздно вечером по местному времени в ресторане Borderline Bar & Gril. По данным полиции, стрелок осуществил около 30 выстрелов. Очевидцы описывали его как молодого человека старше 20 лет ближневосточной внешности в черной одежде и с бородой. Также сообщалось, что раненые выбегали из ресторана и пытались скрыться на ближайшей заправке

В середине октября в штате Техас в результате перестрелки на дне рождения погибли четыре человека. Вскоре одного из подозреваемых задержали, им оказался 20-летний парень. Все погибшие были членами одной семьи.