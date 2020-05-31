Полиция Израиля застрелила палестинца в Иерусалиме

Израильская полиция в субботу, 30 мая, смертельно ранила палестинца в Иерусалиме. Перед этим правоохранители устроили погоню за подозреваемым.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Представители управления полиции, пояснили, что правоохранители заподозрили наличие оружия у палестинца. Полиция заметила мужчину в Старом городе Иерусалима.

"Подразделения полиции, патрулирующие там, увидели подозреваемого с подозрительным предметом, похожим на пистолет. Они призвали мужчину остановиться и начали его преследование, во время погони офицеры также открыли огонь по подозреваемому", - сказал пресс-секретарь полиции Микки Розенфельд.

В результате ранения палестинский житель восточного Иерусалима погиб. Позже палестинские официальные лица заявили, что убитый страдал психическим расстройством.

Однако израильская полиция не уточнила, был ли убитый вооружен. Телеканал 13 News заявил, что палестинец был найден безоружным.

Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Эрекат осудил инцидент, назвав этот случай преступлением со стороны полиции и самого Израиля.

Министр общественной безопасности Израиля Амир Оана выразил сожаление по поводу смерти палестинца и сказал, что по этому инциденту проведут расследование. Его результаты будут изучены для предотвращения подобного в будущем.

Напомним, недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что главной задачей своего нового правительства он считает расширение суверенитета Израиля на части Западного берега Палестины.

Добавим, в прошлом месяце Израиль предотвратил крупную кибератаку - хакеры взяли контроль над системой водоснабжения и могли отравить воду.