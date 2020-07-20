Полиция ищет очевидцев убийства гидроскутером отдыхающего в Затоке

Полиция Одесской области просит откликнуться очевидцев, которые стали свидетелями наезда гидроскутера на отдыхающего на море в Затоке. В результате полученных травм мужчина скончался.

Об этом сообщает пресс-служба поліці области.

Как известно, 18 июля в результате столкновения на воде скутера и резинового плавсредства погиб 42-летний житель Днепропетровской области.

В настоящее время по указанному факту начато производство по статье 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины. В его рамках полицейские назначили ряд экспертиз и установили владельца скутера.

Граждан, которые были очевидцами происшествия или владеют какой-либо информацией по этому поводу, просят обратиться к Белгород-Днестровский отдел полиции.

Как известно, скорая помощь увезла мужчину в больницу Белгород-Днестровского, где он скончался от полученных травм.

Напомним, в Украине с начала июля утонул 131 человек, в том числе 16 детей.

Ранее в Египте на пляже одновременно утонули 11 человек в попытке спасти ребенка.