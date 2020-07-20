ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Полиция ищет очевидцев убийства гидроскутером отдыхающего в Затоке

Залив, Понедельник 20 июля 2020 04:46
Полиция ищет очевидцев убийства гидроскутером отдыхающего в Затоке
Фото: место происшествия (od.npu.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Возбуждено уголовное производство

Полиция Одесской области просит откликнуться очевидцев, которые стали свидетелями наезда гидроскутера на отдыхающего на море в Затоке. В результате полученных травм мужчина скончался.

Об этом сообщает пресс-служба поліці области.

Как известно, 18 июля в результате столкновения на воде скутера и резинового плавсредства погиб 42-летний житель Днепропетровской области.

В настоящее время по указанному факту начато производство по статье 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины. В его рамках полицейские назначили ряд экспертиз и установили владельца скутера.

Граждан, которые были очевидцами происшествия или владеют какой-либо информацией по этому поводу, просят обратиться к Белгород-Днестровский отдел полиции.

Как известно, скорая помощь увезла мужчину в больницу Белгород-Днестровского, где он скончался от полученных травм.

Напомним, в Украине с начала июля утонул 131 человек, в том числе 16 детей.

Ранее в Египте на пляже одновременно утонули 11 человек в попытке спасти ребенка.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины полицияОдесса
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь