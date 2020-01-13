У полиции есть версии относительно заказчиков убийства Окуевой

Начальник областной полиции рассказал, что у следствия есть версии, кто является заказчиками убийства
Национальная полиция имеет версии относительно заказчиков убийства Амины Окуевой в 2017 году. Об этом на брифинге заявил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов, передает РБК-Украина.
Он отметил, что задержан подозреваемый в пособничестве при организации убийства. Его ДНК совпало с ДНК, обнаруженном на автомате, кинутом у места преступления.
Начальник областной полиции рассказал, что у следствия есть версии, кто является заказчиками убийства.
"Если коротко, то у нас есть версии относительно заказчиков", - сообщил Небитов, но отказался более подробно о них рассказать.
В то же время, он отметил, что у полиции нет информации, что Окуеву и ее мужа Адама Осмаева якобы могли убить из-за крупного долга.
Небитов также заявил, что на сегодня следствие изучает деятельность организаторов убийства Окуевой не только в пределах Украины, но и в странах Евросоюза.
Напомним, накануне глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании группы киллеров, которых подозревают в убийстве Окуевой.
Окуева была убита 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области в ходе вооруженного нападения на ее автомобиль. Ее муж Адам Осмаев получил ранение.
Это было не первое покушение на супругов. В частности, в июне 2017 года на киевском Подоле киллер заманил их на встречу под предлогом интервью и выстрелил в Осмаева. Однако впоследствии Окуева выстрелом из пистолета обезвредила нападавшего. Киллера Александра Дакара выдали боевикам "ЛДНР" в рамках последнего обмена пленными.