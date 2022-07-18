Полиция идентифицировала 17 палачей из "ДНР", которые издевались над пленными украинцами

Среди палачей есть представители местного криминалитета и бывшие работники правоохранительных органов. В частности, речь идет о сотрудниках незаконных структур "Министерства государственной безопасности" и " Калининской исправительной колонии №27".

Они издевались над украинцами, которые попали в плен, а во время пыток не показывали лицо и называли имя. Поэтому пострадавшие не смогли опознать палачей.

Преступники заставляли пленных признаваться в шпионаже и вымышленных "преступлениях". Узников заживо хоронили, имитировали их расстрел, угрожали пытками и убийством близких родственников, жен, детей.

"Это пытка электрическим током, систематическое избиение, насильственные действия сексуального характера, выжигание кожи, огнестрельные ранения рук и ног, спиливание зубов, вырывание ногтей, вырезания гениталий", - рассказали в полиции.

Все фигуранты подозреваются в государственной измене. Им грозит до 15 лет тюрьмы.