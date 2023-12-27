Що сталось

В травні 2022 року, під час окупації Токмацької громади, двоє російських терористів вночі увірвалися в будинок 26-річної матері двох неповнолітніх дітей. Погрожуючи жінці автоматом, окупанти обмотали їй руки скотчем, заклеїли рота, побили й вивезли за межі села у місце, де на той час знаходились вогневі позиції їх артилерії.

"Діти в цей час спали в сусідній кімнаті та нічого не чули. Жінку ж зґвалтували й залишили в лісосмузі", - пише пресслужба.

Фото: поліція ідентифікувала двох окупантів-гвалтівників, їм повідомлено про підозру (npu.gov.ua)

Правоохоронці встановили, що ґвалтівники служать в 19-й мотострілецькій дивізії 503-го гвардійського мотострілецького полку, війська частина №75394 Збройних сил Росії.

"Під час допиту в присутності психолога та адвоката потерпіла впізнала своїх кривдників: це - 37-річний та 21-річний військові цієї дивізії, уродженці Краснодарського краю", - додає поліція.

Що загрожує

Ґвалтівникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.