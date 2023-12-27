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Поліція ідентифікувала двох окупантів-гвалтівників, їм повідомлено про підозру

Фото: поліція ідентифікувала двох окупантів-гвалтівників, їм повідомлено про підозру (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Поліція встановила особистості двох російських військових, які зґвалтували жінку під час окупації Токмацької громади Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Що сталось 

В травні 2022 року, під час окупації Токмацької громади, двоє російських терористів вночі увірвалися в будинок 26-річної матері двох неповнолітніх дітей. Погрожуючи жінці автоматом, окупанти обмотали їй руки скотчем, заклеїли рота, побили й вивезли за межі села у місце, де на той час знаходились вогневі позиції їх артилерії.

"Діти в цей час спали в сусідній кімнаті та нічого не чули. Жінку ж зґвалтували й залишили в лісосмузі", - пише пресслужба. 

Фото: поліція ідентифікувала двох окупантів-гвалтівників, їм повідомлено про підозру (npu.gov.ua) 

Правоохоронці встановили, що ґвалтівники служать в 19-й мотострілецькій дивізії 503-го гвардійського мотострілецького полку, війська частина №75394 Збройних сил Росії. 

"Під час допиту в присутності психолога та адвоката потерпіла впізнала своїх кривдників: це - 37-річний та 21-річний військові цієї дивізії, уродженці Краснодарського краю", - додає поліція. 

Що загрожує 

Ґвалтівникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що поліція нещодавно встановила бригаду російських окупантів, які в березні 2022 року катували цивільних під час окупації Бучанського району Київської області.

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