Полиция Харькова расследует жестокое убийство ребенка, задержана мать девочки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Как отмечается, сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что на улице Полтавский шлях находится обнаженная женщина в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой - пакет, в котором находилась отрезанная голова ребенка.

Позже от жителя села Подворки пришло сообщение, что он обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. В доме мужчина живет вместе со своей сестрой и ее дочкой. Женщину задержали.

По указанному факту следователи Дергачевского отдела полиции открыли уголовное производство по п.2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры. Сейчас продолжается осмотр места происшествия.

Напомним, подозреваемым в покушении на депутата Киевской областной рады Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его ребенок, грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Также сообщалось, что дело об убийстве сына депутата Соболева могут переквалифицировать.