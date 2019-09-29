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Полиция в Гонконге открыла стрельбу по демонстрантам

Новости » Происшествия    29.09.2019 - 16:05
Полиция в Гонконге открыла стрельбу по демонстрантам
Фото: протесты в Гонконге (france24.com)

Полицейский под прикрытием выстрелил в воздух около площадки Саутхорн на Джонстон-роуд, Ван Чай

В Гонконге в воскресенье, 29 сентября, проходят антиправительственные протесты, полицейские открыли стрельбу в воздух боевыми патронами. Об этом сообщает South China Morning Post.

Сообщается, что офицер под прикрытием выстрелил в воздух около площадки Саутхорн на Джонстон-роуд, Ван Чай, около 5:45 вечера, но цель, по данным издания, остается неясной. Позже источник подтвердил, что в инциденте со стрельбой находились четыре сотрудника местной полиции под прикрытием.

Указывается, что полицейские подверглись "жестоким нападениям со стороны демонтрантов“, прежде чем выстрелить в воздух. Также сообщается, что со стороны полиции по протестующим дважды был выпущен слезоточивый газ.

Напомним, РБК-Украина писало, что в Гонконге полиция разогнала демонстрантов, которые собирались сегодня провести глобальный "митинг против тоталитаризма". Демонстранты выкрикивали антиправительственные лозунги в торговом центре "Новые территории", когда их противники, манифестанты, которые поддерживают Китай, пели китайский гимн на Пике Виктории.

Правоохранители применили перцовый газ против демонстрантов, которые после ночи ожесточенных столкновений собирались возобновить акции протеста. После разгона толпы демонстрантов в торговом районе Козвэй-Бэй полиция подняла черные флаги, предупреждая о применении слезоточивого газа.

В Гонконге полиция газом разогнала протестующих Полиция в Гонконге применила водометы и слезоточивый газ против демонстрантов
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