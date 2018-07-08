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Интервью

Полиция Эймсбери сообщила, что расследование отравления "Новичком" может занять месяцы

НовостиПроисшествия    08.07.2018 - 06:51
Иллюстративное фото (Getty Images)
Иллюстративное фото (Getty Images)

Мужчина и женщина, отравленные неделю назад, находятся в критическом состоянии

В полиции Эймсбери заявили, что ищут флакон или другой сосуд, который может содержать нервно-паралитическое вещество "Новичок". Поиски сосуда могут занять недели или месяцы, информирует  AP.

Правоохранители отмечают, что поиски -  медленный и кропотливый процесс, поскольку нет простого способа использовать современные технологии, чтобы точно определить местоположение редкого нервного агента.

Мужчина и женщина, отравленные неделю назад, находятся в критическом состоянии в районной больнице Солсбери, где также провели месяцы лечения после отравления Сергей и Юлия Скрипаль.

Напомним, в Британии 7 июля в больницу Солсбери обратился полицейский из-за недавнего  отравления двоих людей в Эймсбере нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Полицейский самостоятельно обратился сначала в больницу в Суиндоне, а потом в больницу в Солсбери из-за возможного контакта с "Новичком". В больнице заявили, что у полицейского не обнаружили признаков отравления.

Стало известно, как заразились "Новичком" пострадавшие в Эймсбери В Скотленд-Ярде назвали способ отравления "Новичком" возле Солсбери
Теги публикации: Великобритания, отравление  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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