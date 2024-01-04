Поліція евакуювала з Авдіївки поранену жінку, її чоловік загинув під завалами будинку (відео)

Зазначається, що група "Білий Ангел" отримала повідомлення про те, що після чергового обстрілу Авдіївки під завалами будинку перебували люди.

"Від будинку залишилася тільки купа сміття. Розбирати руїни збіглися сусіди. Чоловікові було вже не допомогти, тож поліцейські почали рятувати 56-річну жінку. У неї були численні осколкові поранення всього тіла та пневмоторакс", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці надали постраждалій першу допомогу та відвезли її до місцевої лікарні, щоб стабілізувати її стан. Крім того, поліцейські евакуювали пенсіонерку, яка зламала руку і потребувала медичної допомоги.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, російські окупанти на початку жовтня активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

Ще місяць тому британська розвідка повідомляла про те, що атаки РФ на Авдіївку збільшили втрати країни-агресора на 90%. Тоді ж у Збройних силах України заявляли про величезні втрати окупантів - вони залишилися без 6 500 солдатів лише в районі Авдіївки з 10 жовтня.

Додамо, що за даними Білого дому на середину грудня росіяни втратили понад 13 тисяч втрат уздовж осі Авдіївка-Новопавлівка. Зокрема наші воїни знищили понад 220 бойових машин.