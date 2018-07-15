Полиция Британии изучает 400 вещдоков по делу отравления в Эймсбери

Вещественные доказательства могут быт заражены "Новичком"

Полиция Британии изучает около 400 вещественных доказательств по делу об отравлении Новичком" в Эймсбери. Об этом сообщает DW.

Так, в полиции считают, что в доме у отравленного британца Чарли Роули могут быть и другие предметы, соприкасавшиеся с нервно-паралитическим веществом.

Сообщается, что все собранные предметы переданы в лабораторию для проведения анализа. В настоящий момент остается неясным, откуда взялась найденная ранее бутылочка с "Новичком" и как она оказалась в доме у Чарли Роули.

Полиция не исключает, что в дальнейшем будут обнаружены и другие емкости с "Новичком" или же зараженные ядом места. Расследование может занять несколько месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Великобритании полиция 13 июля обнаружила в доме жителя Эймсбери Чарли Роули емкость, в которой содержалось нервно-паралитическое вещество "Новичок".